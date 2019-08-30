Зеленский назначил нового гендиректора "Укроборонпрома"

Новости Украины:Айварас Абромавичус стал новым генеральным директором "Укроборонпрома".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром ", - говорится в тексте указа №641/2019г., обнародованном на сайте президента Украины в пятницу вечером.

Перед этим президент Украины указом №640/2019 освободил Павла Букина с должности главы "Укроборонпрома".