Скачать
Пятница, 30.08.2019
Зеленский предложил внести изменения в закон "О Национальной гвардии Украины"
Зеленский предложил внести изменения в закон "О Национальной гвардии Украины"
Реформы в ГПУ: законопроект Зеленского
Реформы в ГПУ: законопроект Зеленского
Договорные матчи с участием Кременя: Баранка рассказал детали
Договорные матчи с участием Кременя: Баранка рассказал детали
Древнее глобальное потепление связали с движением Земли по более вытянутой орбите
Древнее глобальное потепление связали с движением Земли по более вытянутой орбите

Зеленский назначил нового гендиректора "Укроборонпрома"

Зеленский назначил нового гендиректора "Укроборонпрома"
22:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Айварас Абромавичус стал новым генеральным директором "Укроборонпрома".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром ", - говорится в тексте указа №641/2019г., обнародованном на сайте президента Украины в пятницу вечером.

Зеленский внес в ВР законопроект об импичменте

Перед этим президент Украины указом №640/2019 освободил Павла Букина с должности главы "Укроборонпрома".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укроборонпром, Владимир Зеленский, Айварас Абромавичус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
02 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
04 Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
05 Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда ожидать визит миссии МВФ в Украину
Когда ожидать визит миссии МВФ в Украину
Зеленский назначил нового гендиректора &quot;Укроборонпрома&quot;
Зеленский назначил нового гендиректора "Укроборонпрома"
Посол Китая считает клеветой заявление Болтона
Посол Китая считает клеветой заявление Болтона
&quot;Я Міліонер&quot;: Dzidzio выпустил новый зажигательный клип (Видео)
"Я Міліонер": Dzidzio выпустил новый зажигательный клип (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь