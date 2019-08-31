Президент хочет сократить госфинансирование партий

Новости Украины:Владимир Зеленский предложил заменить структуру управления НАБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает изменить структуру управления НАБУ, а также уменьшить государственное финансирование политических партий и обеспечивать их лишь для партий, прошедших в парламент.

Текст соответствующего законопроекта № 1029 “О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции” опубликован на сайте Верховной Рады.

“Проект закона разработан с целью снижения уровня коррупции и повышения общественного доверия к антикоррупционным органам путем совершенствования институционального механизма предотвращения коррупции. Задачей проекта является замена структуры управления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции более эффективной, усиление возможностей и гарантий независимости Национального агентства, создание надлежащей законодательной основы для функционирования подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции в органах власти”, - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что законопроектом, в частности, предлагается изменить форму правления НАЗК с коллегиальной на единоличную, когда главу Нацагентства будет назначать на должность Кабинет министров согласно представлению конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора.

Также планируется расширить содержание сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования. При этом предлагается ограничить круг лиц, на которых закон возлагает обязанность подачи указанных уведомлений, лишь служебными лицами, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также субъектами декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков.

Кроме того, согласно сравнительной таблице в проект закона предлагается также внести изменения в Закон “О политических партиях” и выделять ежегодно на государственное финансирование партий 0,01 (сейчас этот коэффициент составляет 0,02) размера минимальной заработной платы, установленного на 1 января года, предшествующего году выделения средств государственного бюджета, умноженного на общее количество избирателей, которые приняли участие в голосовании в общегосударственном многомандатном избирательном округе на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Предполагается, что госфинансирование получат партии, если на последних очередных или внеочередных парламентских выборах получили не менее 5 % (сейчас — 2 %) голосов избирателей от общего количества голосов избирателей