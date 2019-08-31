Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы

Новости Украины:Владимир Зеленский предлагает досрочно прекращать полномочия депутатов за кнопкодавство и прогулы.

Президент Владимир Зеленский предлагает досрочно лишать народных депутатов мандатов в случае не личного голосования в сессионном зале или отсутствия на заседаниях парламента или комитета.

Текст соответствующего законопроекта № 1027 “О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)” обнародован на сайте Верховной Рады.

“Законопроектом предлагается усовершенствовать перечень оснований и отдельные элементы механизма досрочного прекращения полномочий народных депутатов Украины”, - говорится в пояснительной записке к документу.

Президент, в частности, предлагает добавить к основаниям досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины: объявления умершим; установления судом факта неличного голосования – с момента вступления в законную силу решения суда об установлении такого факта; отсутствие народного депутата без уважительных причин на трети пленарных заседаний ВР и/или заседаний парламентского комитета, членом которого он является, в течение одной очередной сессии