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Радуцкий отказался от моста министра МОЗ: озвучена причина

Радуцкий отказался от моста министра МОЗ: озвучена причина
12:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Михаил Радуцкий не намерен возглавлять Минздрав Украины, хочет остаться в Верховной Раде.

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), руководитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявляет, что не планирует возглавлять Министерство здравоохранения, а хочет остаться работать в Верховной Раде.

"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, многие коллеги во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия (глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – ред.) озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований тут", - написал Радуцкий на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он сообщил о намерении тесно сотрудничать с Минздравом, добавив, что возглавляемый им комитет встретился с министром Зоряной Скалецкой, "наметили план первых 100 дней".

Радуцкий высоко оценил профессиональные качества главы Минздрава Скалецкой, отметив, что лучше кандидатуры сложно найти.

"Я остаюсь и планирую оставаться работать в парламенте", - подчеркнул руководитель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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Ранее Арахамия сообщил, что назначенную министром здравоохранения Скалецкую вскоре на этом посту должен сменить Радуцкий: "Ситуация с госпожой Зоряной следующая: она планировалась на первого заместителя министра здравоохранения, на министра планировался господин Радуцкий. Но ему необходимо около трех месяцев, чтобы подготовиться. Поэтому мы решили сделать такой переходный период".

Глава фракции пояснил, почему Радуцкого не сразу назначили главой Минздрава: "Ему нужно привести все свои дела по бизнесу (к передаче - ред.). Он сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию".

29 августа Верховная Рада 9-го созыва поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком, от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Министром здравоохранения была назначена Скалецкая.

В тот же день парламент проголосовал за руководителей и персональный состав профильных комитетов. Радуцкий возглавил комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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Верховная Рада, Правительство, МОЗ, Михаил Радуцкий.
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