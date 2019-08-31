Разумков: Рада продолжит работу над снятием неприкосновенности

Новости Украины:Разумков рассчитывает на продолжение работы над снятием неприкосновенности, однако все будет решатся на совете в понедельник.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что 3 сентября парламент продолжит работу над изменениями в статью 80 Конституции об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно повестки дня заседания парламента во вторник, 3 сентября.

"В понедельник будет согласительный совет и на нем будет утверждена повестка дня и на вторник, и на сессию", - отметил Разумков.

На уточнение, что все же планируется принимать во вторник, спикер сказал: "Я думаю, что мы будем заниматься законопроектом №7203. Но это моя личная позиция. Это все будет согласовываться на согласительном совете".

Кроме того, на вопрос, есть ли вероятность, что во вторник будут полностью приняты изменения в Конституцию относительно снятия неприкосновенности, председатель ВР сказал: "Давайте не забегать вперед. Будем надеяться, что у нас все получится".

Разумков напомнил, что ранее парламентским комитетам дали поручение срочно обработать очень большое количество законопроектов, изучить их.

"Я думаю, что это важные законопроекты для нашего государства. Я надеюсь, что они станут законами Украины, их ждут и граждане Украины, и инвесторы, и бизнес, и правоохранители", - сказал спикер парламента.

Как сообщалось ранее 19 октября 2017 года Верховная Рада VIII созыва направила в Конституционный суд для получения выводов два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над президентским законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (№7203 / П1). Согласно документу, ряд парламентских комитетов должны были проработать предложения и поправки в соответствующий законопроект.

В тот же день депутаты не поддержали проект постановления №6773/П1, касающийся дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности №6773, который инициировали более 150 депутатов.

Законопроектом №7203 предполагается исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что "народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Законопроектом предусматривается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

30 августа Верховная Рада IX созыва предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).