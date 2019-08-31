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У Луценко прокомментировали закрытие "Дела Калетника"

У Луценко прокомментировали закрытие "Дела Калетника"
14:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Пресс-секретарь Леценко сообщила, что "Дело Калетника" закрыто на законных основаниях.

"Дело" бывшего первого вице-спикера Верховной Рады Игоря Калетника закрыто на законных основаниях, заявила пресс-секретарь экс-генпрокурора Лариса Сарган.

"Статья УК, которую 5,5 (!) лет Горбатюк предъявлял Калетнику, - давно декриминализирована. По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования через отсутствие состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела", - написала Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она подчеркнула, что "дело закрыли на законных основаниях".

Касательно изменения подсудности 20 уголовных производств Сарган написала, что они переданы в Госбюро расследований, Национальную полицию, Службу безопасности по подследственности. "Производства не имеют отношения ни к делам Майдана, ни к бывшим высокопоставленным чиновникам. Это, например, дела кражи сахара, застроек в Киеве и т.п", - пояснила она.

Ранее Управление специальных расследований Генпрокуратуры (УСР) сообщило, что заместитель генпрокурора Сергей Кизь принял решение о закрытии производства относительно бывшего первого заместителя Верховной Рады Игоря Калетника в связи с отсутствием состава преступлений в его действиях.

В УСР подчеркнули, что речь идет об уголовном производстве по подозрению ряда выскокопоставленных чиновников и народных депутатов в организации и голосовании незаконным способом за диктаторские законы 16 января 2014 года.

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По информации СМИ, в мае 2019 года адвокат Колесника Ирина Залюбовская сообщила, что Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру отменить розыск И.Калетника. "Суд установил незаконность действий Генеральной прокуратуры Украины и в очередной раз признал, что уголовное производство по так называемым законам 16 января является политическим преследованием", - заявила Залюбовская.

Кроме того, УСР сообщало о том, что 29 августа генпрокурор Юрий Луценко внес в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) данные в 20 уголовных производствах и изменил орган досудебнго расследования, забрав их у следователей УСР.

В УСР утверждают, что по нескольким производствам следователи уже готовили подозрения.

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Юрий Луценко, Прокуратура, Генпрокурор, ЕРДР, УСР.
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