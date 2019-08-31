Зеленский готов решить вопрос с эксгумацией в польских захоронениях

Новости Украины:Зеленский сказал, что вопрос со снятием моратория на эксгумацию будет решен.

Президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что глава Украинского государства пообещал решить вопрос отмены моратория на проведение эксгумационных работ.

"Мы говорили о проблемах, которые существуют между нашими странами в контексте исторической памяти. Мы оба очень хотели бы, чтобы на этом фоне произошла нормализация межчеловеческих отношений. (…) Нужны эксгумационные работы, и я просил господина президента, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью Украины, был отменен. Господин президент заявил мне, что новое правительство на этапе формирования, и господин президент обещал мне, что этот вопрос будет реализован", - сказал Дуда на совместной с президентом Украины Зеленским пресс-конференции в Варшаве в субботу.

Зеленский в свою очередь заявил, что готов разблокировать разрешения на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша в ответ упорядочит украинские места памяти на своей территории.

"Я готов разблокировать получение разрушений на проведение поисковых работ в Украине, а польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше", - сказал он на пресс-конференции в субботу в Варшаве после встречи с Дудой.

Президент Украины сообщил, что он и Дуда договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов, чтобы "все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить общее светлое будущее".