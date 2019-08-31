Зеленский предложил Дуде построить "мемориал примирения"

Новости Украины:Мемориал должен находиться на границе с Украиной и Польшей, поскольку ни Киев ни Варшава не закрывают глаза на прошлое.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде построить на границе двух стран "общий мемориал примирения". Об этом он сказал на пресс-конференции в Варшаве.

"Я предложил президенту Дуде возвести на границе Украины и Польши общий мемориал примирения", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев и Варшава не закрывают глаза на общие трагические страницы прошлого.

"Сегодня мы с президентом Дудой мы очень откровенно обсудили всю историческую, трагическую проблематику", - отметил он, добавив, что напряженные отношения Украины и Польши стали прекрасным подарком для "наших недругов".

Дуда подтвердил, что на переговорах шла речь о проблемах, которые существуют между странами в контексте исторической памяти.

"Мы оба очень хотели бы, чтобы на этом фоне произошла нормализация межчеловеческих отношений…Нужны эксгумационные работы, и я просил господина президента, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью Украины, был отменен. Господин президент заявил мне, что новое правительство на этапе формирования, и господин президент обещал мне, что этот вопрос будет реализован", - сказала он.

Напомним, Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.