Скачать
Суббота, 31.08.2019
Зеленский и Дуда скоординировали дальнейшие шаги для прекращения войны на Донбассе
Зеленский и Дуда скоординировали дальнейшие шаги для прекращения войны на Донбассе
"Северный поток-2" несет угрозу всей Европе - Зеленский
"Северный поток-2" несет угрозу всей Европе - Зеленский
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Раньше уровень моря был выше: исследование
Раньше уровень моря был выше: исследование

Дуда поддержал территориальную целостность Украины

Дуда поддержал территориальную целостность Украины
15:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Анджей Дуда заявил, что нельзя никому позволять менять силой границы стран.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркивает, что никому в Европе и мире нельзя позволять силой менять границы государств, как это происходило в годы Второй мировой войны и в Украине в 2014 году.

"Украина должна оставаться свободным суверенным государством, и никто не может нарушать покой и территориальную целостность Украины, особенно в контексте 80-й годовщины начала Второй мировой войны", - сказал он на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу в Варшаве.

Дуда заявил, что никому нельзя разрешать ни в Европе, ни в мире менять границы силой, как это случилось в Украине в 2014 году.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 1 сентября 1939 года польский народ стал на защиту своей родины от немецких захватчиков.

"Тогда плечом к плечу с поляками стояли и представители украинского народа, на то время граждане Республики Польша. По подсчетам историков, в рядах польского войска воевали тысячи украинцев. Многие из них отдали жизнь в тяжелой борьбе с нацистами и стали жертвами коммунистической тоталитарной системы", - заявил он.

Зеленский и Дуда скоординировали дальнейшие шаги для прекращения войны на Донбассе

Зеленский указал, что 80 лет спустя Польша помогает Украине защищать ее территориальную целостность, в том числе, поляки делают это непосредственно плечом к плечу с украинскими военными.

1 сентября в Польше пройдут мероприятия, приуроченные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Варшава, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
04 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
05 "Танцы со звездами 2019": названа постоянная ведущая шоу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
&quot;Мы просто поговорили&quot;: Коломойский - о встрече с Порошенко
Коломойский - о встрече с Порошенко
Зеленский предлагает внести изменения в работу НАПК
Зеленский предлагает внести изменения в работу НАПК
Audi и BYD планируют начать совместную работу
Audi и BYD планируют начать совместную работу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь