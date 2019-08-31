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Зеленский ожидает заседания украинско-польской комиссии по сотрудничеству

Зеленский ожидает заседания украинско-польской комиссии по сотрудничеству
16:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Зеленский заявил, что на встрече с польским коллегой обсуждались широкие двухсторонние отношения.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения в ближайшее время заседания Украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Об этом Зеленский сообщил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве.

"Мы обсудили широкое двустороннее сотрудничество. Радует, что торгово-экономические связи между нашими странами ежегодно растут и будут расти. Уже сейчас Польша является нашим вторым крупнейшим торговым партнером в ЕС, но потенциалу этого сотрудничества нет предела", - подчеркнул президент.

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Зеленский ожидает активного диалога правительств Украины и Польши в рамках межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Очень надеюсь, что следующее заседание комиссии состоится в ближайшее время", - подчеркнул он. 

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Украина, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда.
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