Богдан о переезде ОПУ с Банковой: Мы не можем на сегодняшний день найти вариант

Новости Украины:В Офисе президента в настоящее время не видят приемлемых вариантов здания для переезда с Банковой.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в настоящее время нет приемлемых вариантов здания для переезда президентского Офиса с улицы Банковой в Киеве.

Об этом он сообщил в интервью на телеканале "1+1" в программе "100 дней президента Украины".

"Мы не можем на сегодняшний день найти вариант переезда. Была абсолютно логическая конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь (в помещении Офиса президента на Банковой - Ред.) музея. Но, действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все эти системы секретности, связи, безопасности - настолько все сложно, что нет смысла это делать временно", - сказал Богдан.

В свою очередь первый помощник главы государства Сергей Шефир считает, что переезд президентского Офиса сейчас не ко времени.

"Не ко времени, но это мое личное мнение. И нет таких предложений, если бы все сказали: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно", - сказал Шефир.

Как сообщал, Зеленский переименовал Администрацию президента в Офис и заявил о намерении перенести его в Украинский дом (улица Крещатик, 2) в течение года.

Президент выступает за то, чтобы после переезда Офиса президента в административном здании на Банковой разместился исторический музей.

По словам архитектора Ивана Юнакова, планируется, что офис будет занимать три этажа Украинского дома, в помещении будут установлены системы энергосбережения. Перед зданием планируется создать фонтанный комплекс. Также планируется отдельное помещение, "что-то наподобие коворкинга", куда будут приходить граждане с инициативами.