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"Первая леди Украины": Зеленский советуется с женой по сложным вопросам

"Первая леди Украины": Зеленский советуется с женой по сложным вопросам
01:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский о своей жене: Я советуюсь с ней.

Президент Украины Владимир Зеленский не скрывает, что по сложным вопросам советуется с женой.

"Я советуюсь с ней, скажу открыто. По очень сложным вопросам, потому что у нее очень трезвая мысль. Всегда каждому человеку нужны люди, которые говорят правду. Не надо быть в теплой ванне, особенно, если ты президент Украины", - сказал Зеленский в программе "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".

Отвечая на вопрос ведущего, напивался ли он за эти сто дней, Зеленский сказал: "Было… Но я на ногах, я предупреждаю - я никогда. Стелька - это не наш план".

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Жена, Владимир Зеленский, Первая Леди, Елена Зеленская.
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