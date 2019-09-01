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"Нужен закон": Зеленский призвал защитить права нацменьшинств

"Нужен закон": Зеленский призвал защитить права нацменьшинств
08:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ОП

Новости Украины:В то же время Владимир Зеленский назвал очень сложным вопрос о пересмотре закона о функционировании украинского языка как государственного.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость принятия закона о защите прав национальных меньшинств.

Об этом он заявил в интервью на телеканале "1+1" в программе "100 дней президента Украины", отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен закон о функционировании украинского языка как государственного.

"Очень сложный вопрос. Какое бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно", - сказал Зеленский. Президент заявил, что в Украине должен быть закон о защите прав нацменьшинств.

"И там должно все быть выписано: их язык, их вера и... И достаточно - армия у нас одна, украинская. Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права", - подчеркнул он.

"Если человек изучает украинский язык, он для него не родной, но он пытается его знать, но для него родной язык татарский, русский, венгерский - какая разница. И дети уже у этого человека все говорят на украинском, или внуки. А если человек работал 40-50 лет на эту страну. Если так было и он работал на Украину, когда та была еще в составе СССР. Он что не такой человек, что-то изменилось? Поэтому надо защищать права меньшинств, я уверен. Найти эту модель, о которой я сказал", - резюмировал глава государства.

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности. Согласно закону, лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком. Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при выполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Закон не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.

Напоним, президент Украины во время визита в Польшу заявил, что Украина и Польша единогласны в позиции о том, что проект "Северный поток-2" неприемлем и угрожает всей Европе.

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Закон, Украинский язык, Язык, Политика, Владимир Зеленский, Внутренняя политика.
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