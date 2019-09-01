Президенты Украины и Грузии договорились осуществить взаимные визиты

Новости Украины:Оба президента договорились об этом во время мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Грузии Саломе Зурабишвили договорились о взаимных визитах на высшем уровне в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Как отмечается, во второй день официального визита в Польшу Зеленский провел встречу с Зурабишвили в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Также, отметили в пресс-службе, собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами.

Кроме того, во время встречи обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне.