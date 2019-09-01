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Дуда: Мир вынес слишком мало уроков из Второй миров войны

Дуда: Мир вынес слишком мало уроков из Второй миров войны
17:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Во время своего выступления Дуда напомнил, что до сих пор в мире происходят этнические чистки и геноцид.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что человечество вынесло слишком мало уроков из трагического события, каким была Вторая мировая война.

Как сообщает Polskie Radio, об этом Дуда заявил во время мемориальных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве.

Глава государства напомнил, что до сих пор по всему миру происходят этнические чистки и геноцид.

"Сейчас, в наше современное время, мы имели это не так давно в странах бывшей Югославии, мы имели это в Руанде. Именно об этом помним, чтобы больше никогда в мире не происходили такие события, страдания, такая жестокость", - подчеркнул он.

Дуда о новых военных угрозах: Нам нужно быть решительными, нельзя этому потакать

Дуда также отметил, что Вторая мировая война должна быть предостережением для современных людей. Он подчеркнул, что также сегодня есть случаи агрессии и нарушения международного и гуманитарного права.

Он убежден, что урок истории еще нужно усвоить: "К сожалению, постоянно происходят акты этнических чисток и также геноцида. В последнее время имеем также это даже в Европе с изменением границ силой. Нельзя и не разрешено переходить к повестке дня с такими действиями. Должны быть санкции, должны быть сделаны решительные шаги, должно быть понятно, что каждая военная агрессия будет иметь абсолютно решительный, сильный ответ. Это вызовы".

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Варшава, Польша, Вторая мировая война, Анджей Дуда.
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