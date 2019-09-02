Зеленский предложил отменить мораторий на продажу земли

Новости Украины:Владимир Зеленский поручил Кабмину и ВР разработать закон об обороте сельскохозяйственных земель и отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря.

В рамках сегодняшнего брифинга, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября, а также Верховной Раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-брифинга в Киеве. "Введение рынка земли. Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Термин - до 1 октября 2019 года. Ответственный - Алексей Гончарук (премьер-министр), министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов", - сказал Зеленский.

Он также поручил объяснить обществу, что "никто ни у кого не будет забирать землю", а земельная реформа направлена на развитие украинского фермерства, и, в первую очередь, защиту мелкого собственника. "Принять закон о рынке сельскохозяйственных земель и отменить мораторий на продажу земли. Термин - до первого декабря 2019 года. Ответственные - глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский", - добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует в этом году проведение земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 40 млн га до 2020 года. В декабре прошлого года Верховная Рада до 2020 года продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.