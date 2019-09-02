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Зеленский намерен регулярно лишать недостойных судей мантий

Зеленский намерен регулярно лишать недостойных судей мантий
13:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский для успешной перезагрузки судебной системы намерен лишать недостойных судей мантий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.

"Из-за неудачной судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и ее обновления. Наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи", - сказал Зеленский на совещании с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.

По его словам, очищение судейского корпуса должно коснуться всех, а в первую очередь, - судей высшей инстанции.

"Суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями. Более чем 2 тыс. вакансий должны быть заполнены еще до нового года, но это должна сделать уже новая ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей Украины – ред.), которая будет перезапущена в ближайшее время", - отметил президент.

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Все по теме:

Суд, Судьи, Судебная реформа, Владимир Зеленский, Судебная система, Судебная власти, Реформа судей.
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