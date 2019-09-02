Зеленский обозначил сроки проведения местных выборов

Новости Украины:Местные выборы должны состояться в 2019-2020 годах на базе нового административно-территориального устройства.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения местных выборов на новой административно-территориальной основе в 2019-2020 годах.

Об этом сказал Зеленский на встрече с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.

"Безотлагательное завершение процесса децентрализации, в том числе внесение изменений в Конституцию, передача реальной власти, ресурсов и финансов на места, заверение секторальной децентрализации… Определить окончательные правила формирования государственного административно-территориального устройства, закрепить границы каждой административно-территориальной единицы, завершить объединение территориальных громад, реформировать местные органы исполнительной власти, которые среди прочего будут контролировать законность решений новосозданных органов местного самоуправления. Провести местные выборы на новой административно-территориальной основе", - сказал президент.

При этом он обозначил срок проведения местных выборов – 2019-2020 годы.

Зеленский также поручил принять новую стратегию регионального развития на 2021-2027 годы.