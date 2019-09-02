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Зеленский пообещал быстро восстановить мост в Станице Луганской

Зеленский пообещал быстро восстановить мост в Станице Луганской
14:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Президент Украины рассказал, что работа по восстановлению моста в Станице Луганской уже начата.

Представители отдельных территорий Луганской области Украины разобрали блокпост на подконтрольной им части разрушенного моста у Станицы Луганской, поэтому Украина начинает восстановление переправы.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов, передали на сайте президента.

"У нас есть небольшие победы, достижения. Наконец демонтировали блокпост на оккупированной части в Станице Луганской. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим приоритетным вопросом. Начинаем строить мост в Станице Луганской", - сказал Глава государства.

Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

В штабе ООС отчитались о работах у Станицы Луганской

Как известно, 7 июля в рамках рабочей поездки Президент Владимир Зеленский посетил Станице Луганской и более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции Вооруженных сил Украины вглубь зоны разведения. Вместе с Президентом Европейского совета Дональдом Туском Глава государства прошел последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения.

Президент заявил, что Украина готова быстро восстановить мост сразу после того, как представители НЗФ разберут собственные укрепления.

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Донбасс, Мост, Владимир Зеленский, Станица-Луганская.
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