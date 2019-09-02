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ЦИК признала избранными пятерых нардепов от "Слуги народа" вместо перешедших в Кабмин

ЦИК признала избранными пятерых нардепов от "Слуги народа" вместо перешедших в Кабмин
14:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов от "Слуги народа" вместо перешедших работать в Кабмин.

Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами следующих по очередности кандидатов в нардепы в избирательном списке политической партии "Слуга народа" вместо пятерых сложивших полномочия нардепов из этой фракции в связи с назначением министрами Кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на состоявшемся в понедельник заседании Комиссия рассмотрела постановления Верховной Рады от 29 августа, которыми парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова, избранных на внеочередных выборах 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуг народа".

Рассмотрев указанные постановления, Комиссия признала избранными народными депутатами Украины следующих по очередности кандидатов в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной партии. А именно: Остапенко Анатолия Дмитриевича, включенного в избирательный список под № 130, Цыбу Татьяну Викторовну - № 131, Калаура Ивана Романовича - № 132, Гришину Юлию Николаевну - № 133, Руденко Ольгу Сергеевну - № 134.

"Также в связи с поступлением соответствующих документов ЦИК зарегистрировала указанных 5 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

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Анатолий Остапенко родился 1 февраля 1968г, образование высшее, директор ООО "АЛЬФАЮРКОНСАЛТИНГ", член партии "Слуга народа", проживает в Киеве.

Татьяна Цыба родилась 15 апреля 1977 года, образование высшее, физическое лицо - предприниматель, безпартийная, проживает в Киеве.

Иван Калаур родился 4 июля 1968г, образование высшее, заведующий кафедрой Тернопольского национального экономического университета, беспартийный.

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Юлия Гришина родилась 16 июня 1978г, образование высшее, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, безпартийная.

Ольга Руденко родилась 29 мая 1979г, образование высшее, менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95", беспартийная.

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Верховная Рада, Кабмин, ЦИК, "Слуга народа".
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