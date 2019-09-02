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Супрун рассказала, кто заблокировал легализацию медицинского каннабиса

Супрун рассказала, кто заблокировал легализацию медицинского каннабиса
17:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Супрун заявила, что легализацию медканнабиса заблокировал Аваков.

Министерство здравоохранения Украины подало на последние заседания правительства Гройсмана проект изменений в постановление Кабмина с целью легализации медканнабиса в стране, однако министр внутренних дел Арсен Аваков не согласовал рассмотрение.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун журналистам во время акции прощания с командой Минздрава #ДякуюСупрун в пятницу.

"Мы на последнее заседание правительства подали изменения в постановление, чтобы медицинский каннабис был доступен для пациентов. Все согласовали - СБУ, МЭРТ, Минфин, мы (Минздрав - Ред.). Единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД", - сказала Супрун.

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По ее словам, легализация медканнабиса не требует внесения изменений в Уголовный кодекс.

"Дважды мы передавали и дважды они отказались, ведь, по их словам, надо было изменить Уголовный кодекс. Это неправда, потому что это медицинский каннабис и его, как и другие наркотики, используемые в качестве лекарств, может контролировать Гослекслужба",- сказала она.

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Как сообщалось, законопроект об изменениях в действующее законодательство относительно обеспечения фундаментального права личности на жизнь, предусматривающий, в частности, легализацию оборота медицинского каннабиса (законопрооект №10313) зарегистрировали 102 депутата разных фракций.

В конце января на сайте Верховной Рады была зарегистрирована петиция за легализацию медицинского каннабиса, которая за 42 дня набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.

По информации Украинской ассоциации медицинского каннабиса, отсутствие доступа украинских граждан к медицинскому каннабису "нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению".

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Петиция, в частности, требует законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.

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Минздрав, МВД, Арсен Аваков, Каннабис, Ульяна Супрун.
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