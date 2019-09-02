Зеленский назначил зампредседателя и сменил госуполномоченного АМКУ

Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Песчанскую первым заместителем председателя Антимонопольного комитета - государственным уполномоченным и Ирину Копайгору государственным уполномоченным АМКУ.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
"Назначить Песчанскую Ольгу Станиславовну первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в указе №643/2019.
Другим указом №644/ 019 президент назначил Ирину Копайгору государственным уполномоченным АМКУ.
В то же время указом №642/2019 глава государства освободил Анну Артеменко от должности государственного уполномоченного АМКУ.