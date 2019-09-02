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Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев

Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
19:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Новый посол Великобритании вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины.

Новый посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прибыла в Киев и вручил копии верительной грамоты заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Об этом сказано в сообщении посольства Великобритании в Украине.

"Новый посол Великобритании госпожа Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю Министра иностранных дел Украины госпоже Елене Зеркаль", - сказано в сообщении. 

В свою очередь пресс-служба МИД Украины сообщила, что Симмонс подтвердила неизменную позицию правительства Соединенного Королевства отнсительно политической и практической поддержки Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, вызванной российской агрессией.

Новый глава МИД отправился в Берлин

"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", - подчеркнула Симмонс во время вручения копий верительных грамот.

М.Симмонс в 2003-2005 годах возглавляла отдел по вопросам Африки, а также отдел подготовки к саммиту "Большой восьмерки". 2005-2008 – начальница отдела Южной Африки Министерства международного развития. 2011-2013 - заместитель директора департамента Европы МИД Великобритании. 2017-2018 - директор совместных фондов Национального секретариата по безопасности.

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Киев, Великобритания, МИД, Елена Зеркаль, Мелинда Симмонс.
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