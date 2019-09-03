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Бабак рассказала, зачем нужно было менять название Минрегиону

Бабак рассказала, зачем нужно было менять название Минрегиону
03:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Главная причина переименования была в том, чтобы сместись акцент на развитие.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ было переименовано в Министерство развития общин и территорий в связи со смещением фокуса деятельности ведомства на развитие людей и обеспечения их комфорта. Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак в эфире ток-шоу “Свобода слова”.

“Для нас важно было в ходе этого переименования (из Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ на Министерство развития общин и территорий - авт.) сместить акцент на развитие”, - отметила Бабак.

Она отметила, что обновленное министерство сосредоточится на обеспечении доступа граждан ко всем социальным и коммунальным услугам.

По словам Бабак, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство образования Украины и Министерство развития общин и территорий разработают совместный “социальный стандарт”, согласно которому в каждой общине будет обеспечиваться доступ всех жителей к социальной, медицинской и транспортной инфраструктуре.

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“Мы понимаем, что сегодня людей не интересует просто хозяйство, людей не интересует строительство и даже региональное развитие. Людей интересует качество собственной жизни, а это и есть развитие общин. Для человека важно, чтобы, проживая в своей общине, он знал, сколько времени нужно ребенку, чтобы добраться до школы, или сколько нужно чтобы приехала скорая помощь”, - подчеркнула министр.

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Минрегион, Причины, Переименование, Алена Бабак.
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