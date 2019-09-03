Бабак рассказала, зачем нужно было менять название Минрегиону

Новости Украины:Главная причина переименования была в том, чтобы сместись акцент на развитие.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ было переименовано в Министерство развития общин и территорий в связи со смещением фокуса деятельности ведомства на развитие людей и обеспечения их комфорта. Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак в эфире ток-шоу “Свобода слова”.

“Для нас важно было в ходе этого переименования (из Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ на Министерство развития общин и территорий - авт.) сместить акцент на развитие”, - отметила Бабак.

Она отметила, что обновленное министерство сосредоточится на обеспечении доступа граждан ко всем социальным и коммунальным услугам.

По словам Бабак, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство здравоохранения Украины, Министерство образования Украины и Министерство развития общин и территорий разработают совместный “социальный стандарт”, согласно которому в каждой общине будет обеспечиваться доступ всех жителей к социальной, медицинской и транспортной инфраструктуре.

“Мы понимаем, что сегодня людей не интересует просто хозяйство, людей не интересует строительство и даже региональное развитие. Людей интересует качество собственной жизни, а это и есть развитие общин. Для человека важно, чтобы, проживая в своей общине, он знал, сколько времени нужно ребенку, чтобы добраться до школы, или сколько нужно чтобы приехала скорая помощь”, - подчеркнула министр.