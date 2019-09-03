"Голос" нашел сходства жвачки c законопроектом Зеленского об импичменте

Новости Украины:Во фракции "Голос" сравнили президентский законопроект об импичменте со жвачкой "Орбит".

Председатель фракции партии "Голос" Сергей Рахманин сравнил президентский законопроект об импичменте со жвачкой "Орбит".

Как передает корреспондент, выступая на заседании парламента, Рахманин отметил, что законопроект об импичменте имеет "такое же отношение к процедуре отстранения президента от власти, как жвачка "Орбит" к борьбе с кариесом".

"Если президент не боится демократических процедур, то пусть как субъект законодательной инициативы вносит изменения в 111-ю статью Конституции - пусть процедура импичмента будет прозрачной. Если депутаты не боятся отмены неприкосновенности, то и президент, соответственно, не должен бояться демократической системы противовеса", - отметил Рахманин.

Он также считает, что многие депутаты от фракции "Слуга народа" не читали законопроекты, внесенные президентом Украины и не понимают, о чем там идет речь.

При этом он добавил, что, если они все же понимают, о чем идет речь, то должны задать себе вопрос: "стоит ли делать из Библии комикс, это немного другой жанр".

Рахманин также отметил, что некоторые изменения, предложенные президентом Украины, свидетельствуют о том, что он хочет подчинить себе "практически все силовые структуры, начиная с Национальной гвардии (что очень странно выглядит, учитывая действующее законодательство) и заканчивая возможностью создавать неограниченное количество регуляторных органов".