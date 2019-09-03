Скачать
Вторник, 03.09.2019
Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов
Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов
Зеленский обратился к депутатам перед снятием неприкосновенности (Видео)
Зеленский обратился к депутатам перед снятием неприкосновенности (Видео)
Сборная Украины подписала контракт с новым титульным спонсором
Сборная Украины подписала контракт с новым титульным спонсором
Селекция собачьих пород повлияла на строение их структуры мозга
Селекция собачьих пород повлияла на строение их структуры мозга

"Голос" нашел сходства жвачки c законопроектом Зеленского об импичменте

"Голос" нашел сходства жвачки c законопроектом Зеленского об импичменте
12:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Во фракции "Голос" сравнили президентский законопроект об импичменте со жвачкой "Орбит".

Председатель фракции партии "Голос" Сергей Рахманин сравнил президентский законопроект об импичменте со жвачкой "Орбит".

Как передает корреспондент, выступая на заседании парламента, Рахманин отметил, что законопроект об импичменте имеет "такое же отношение к процедуре отстранения президента от власти, как жвачка "Орбит" к борьбе с кариесом".

"Если президент не боится демократических процедур, то пусть как субъект законодательной инициативы вносит изменения в 111-ю статью Конституции - пусть процедура импичмента будет прозрачной. Если депутаты не боятся отмены неприкосновенности, то и президент, соответственно, не должен бояться демократической системы противовеса", - отметил Рахманин.

Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов
Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардеповЧитать полностью

Он также считает, что многие депутаты от фракции "Слуга народа" не читали законопроекты, внесенные президентом Украины и не понимают, о чем там идет речь.

При этом он добавил, что, если они все же понимают, о чем идет речь, то должны задать себе вопрос: "стоит ли делать из Библии комикс, это немного другой жанр".

Рахманин также отметил, что некоторые изменения, предложенные президентом Украины, свидетельствуют о том, что он хочет подчинить себе "практически все силовые структуры, начиная с Национальной гвардии (что очень странно выглядит, учитывая действующее законодательство) и заканчивая возможностью создавать неограниченное количество регуляторных органов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Импичмент, Голос, Сергей Рахманин, Партия Голос, Закон об импичменте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
03 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
04 Маникюр 2019: лучшие оригинальные идеи френча (Фото)
05 Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Слуга народа&quot; внесла закон о защите прав потребителей финуслуг
"Слуга народа" внесла закон о защите прав потребителей финуслуг
Сенаторы США, которых не пустили в РФ, посетят Украину
Сенаторы США, которых не пустили в РФ, посетят Украину
Разумков объявил новых депутатов, вошедших в ВР
Разумков объявил новых депутатов, вошедших в ВР
&quot;Я всегда буду рядом&quot;: Марина Боржемская и Вячеслав Узелков проводили свою дочь в первый класс (Фото)
"Я всегда буду рядом": Марина Боржемская и Вячеслав Узелков проводили свою дочь в первый класс (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь