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"Слуга народа" реформирует государственную службу

"Слуга народа" реформирует государственную службу
15:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Президентская партия Верховной Рады инициирует возможность контрактной госслужбы.

Депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" предлагают парламенту введение возможности контрактной государственной службы.

Об этом говорится в законопроекте №1066 от 29 августа.

Данным проектом закона вносится ряд изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти".

"Предложенные изменения касаются ограничения действия законодательства о труде на госслужбе, упрощение порядка принятия на госслужбу и освобождение от нее, повышение ответственности госслужащих за достижение результатов своей деятельности, устранение лишних промежуточных органов обжалования, при сохранении безусловного права на судебное обжалование, введение возможности контрактной государственной службы и устранения избыточного (на уровне закона) регулирования указанных общественных отношений, а соответствующие полномочия делегируются Кабинету министров", - говорится в пояснительной записке к документу.

Второе изменение в Конституции: президенту хотят дать полномочия по назначению глав НАБУ и ГБР
Второе изменение в Конституции: президенту хотят дать полномочия по назначению глав НАБУ и ГБРЧитать полностью

В частности, законопроектом предусмотрено, что государственный секретарь министерства и госсекретарь Кабмина и его заместители назначается на должность правительством сроком на пять лет с правом повторного назначения, но без представления Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, как это было ранее.

Руководитель центрального органа исполнительной власти также назначается на должность правительством исходя из кандидатур, которые вносит Комиссии высшего корпуса госслужбы, на основании конкурсной процедуры.

В целом Комиссии высшего корпуса госслужбы по всем конкурсам будет предоставлять субъекту назначения по результатам конкурса не одну кандидатуру, а несколько, но не больше пяти.

Также одним из нововведений законопроекта является то, что с лицом, которое назначается на должность госслужбы, может быть заключен контракт о прохождении госслужбы. Решение об отнесении должности госуслужбы к должностям, назначение на которые осуществляется с заключением контракта, принимается субъектом назначения или руководителем органа до проведения конкурса. Срок действия контракта не может составлять менее одного и более пяти лет.

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Что касается оплаты труда, то из зарплаты госслужащего предлагается исключить такие составляющие как: надбавки за ранг; выплаты за дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего; выплаты по дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей по вакантной должности. Также несколько меняется подход к схеме должностных окладов госслужаших.

Среди прочего, документом определено, что одним из оснований для прекращения госслужбы является установление факта наличия у госслужащего гражданства иностранного государства, а не только приобретения гражданства иностранного государства во время прохождения государственной службы, как это было ранее.

Также предполагается установить, что в случае увольнения госслужащих в период их временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске, датой их фактического увольнения является выхода из отпуска или первый рабочий день после больничного.

Кроме того, определено, что субъект назначения может принять решение о прекращении работы госслужащего категории "А" по собственной инициативе или на основании представления, внесенного соответствующим министром или руководителем центрального органа исполнительной власти в течение одного года с момента назначения такого министра или руководителя центрального органа исполнительной власти. В случае такого прекращения госуслужбы сотруднику выплачивается выходное пособие в размере шести установленных должностных окладов.

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В случае принятия этого законопроекта, Кабмин и министерства в двухмесячный срок должны обеспечить пересмотр и приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с данным документом.

В то же время, согласно изменениям, закон "О государственной службе" не будет распространяться на руководителя постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом и его заместителей.

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Авторами документа являются депутаты от фракции "Слуга народа" Павел Фролов, Елена Шуляк, Виталий Безгин, Роксолана Пидласа, Марьяна Безуглая, а также Денис Малюська, Владислав Криклий и Алексей Оржель, которые стали министрами юстиции, инфраструктуры, экологии и защиты окружающей среды соответственно.

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Верховная Рада, Госслужба, Контрактная служба, "Слуга народа".
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