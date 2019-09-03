Вице-президент Еврокомиссии провел переговоры с новым министром энергетики Украины

Новости Украины:Вице-президент Еврокомиссии Шефчович обсудил с новым главой Минэнерго анбандлинг ”Нафтогаза” и трехсторонние газовые переговоры.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил о проведенной во вторник продуктивной телефонной дискуссии с новым министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем, в ходе которой они обсудили анбандлинг "Нафтогаза" и трехсторонние газовые переговоры.

Об этом Шефчович написал в своем Тwitter.

"Хорошо иметь партнера с таким отличным послужным списком в области энергетики и #energytransition, учитывая предстоящие задачи, в т.ч. анбандлинг и #TratellGasTalks (трехсторонние газовые переговоры - Ред.)", – написал он в Твиттере.

Комментарий от украинской стороны и информация о других деталях дискуссии пока отсутствует.

Had a productive discussion with new #Ukraine's energy Minister Oleksiy Orzhel It's good to have a partner with such an excellent track record in the field of energy and the #energytransition, given the tasks ahead, incl. unbundling and #TrilateralGasTalks. #EnergyUnion pic.twitter.com/WccossyIhC — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) September 3, 2019

Как сообщалось ранее, в мае правительство настаивало, чтобы НАК "Нафтогаз Украины" принял и реализовал необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга государственной компании до конца текущего года по модели, принятой еще в июле 2016 года и основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом.

Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.

29 августа на первом заседании Верховной Рады 9 созыва министром энергетики и защиты окружающей среды был назначен Алексей Оржель. Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство экологии были объединены в одно ведомство.

Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.