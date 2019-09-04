Кабмин планирует поддерживать сферу IT через создание нового фонда

Новости Украины:Инициатива Кабмина направлена на поддержку айтишников и заключается в создании Фонда развития человеческого капитала.

Кабинет министров инициирует создание в Украине Фонда развития человеческого капитала, который направлен на поддержку IT-отрасли. Об этом во время форума заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Инициатива состоит в создании Фонда развития человеческого капитала. Этот фонд должен управляться не чиновниками, а представителями самой отрасли", - сказал он.

Премьер отметил, что одной из целей создания фонда является решение проблемы квалифицированных кадров для одной из наиболее динамически развивающихся отраслей экономики.

По словам Гончарука, его правительство сделает все необходимое, чтобы создать комфортные условия для развития отрасли.