Кабмин назначил своего представителя в Раде

Новости Украины:Представителем Кабмина в Раде стала Ирина Верещук, депутат от "Слуги народа".

Кабинет министров Украины назначил депутата от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Ирину Верещук постоянным представителем Кабинета министров в парламенте.

"Назначили народного депутата, которая буде представлять интересы правительства в парламенте", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства в среду.

Он также отметил, что в ближайшее время будет сформирована команда, которая будет заниматься взаимодействием правительства и парламента.

Верещук является бывшим мэром города Рава-Русская Львовской области, президентом Международного центра Балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. На выборах в Раду баллотировалась от партии "Слуга народа" под №29 в списке.

На данный момент является членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.