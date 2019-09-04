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Ребят, я не в курсе: Медведчук - об обмене заключенных между Украиной и РФ

Ребят, я не в курсе: Медведчук - об обмене заключенных между Украиной и РФ
16:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Telegraf-EPA

Новости Украины:По словам Медведчука вопрос освобождения - это вопрос президента и его команды.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук не предоставил новой информации об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией.

В комментарии журналистам, на вопрос известна ли ему какая-то новая информация об обмене, Медведчук сказал: "Вопрос обмена - это вопрос, в первую очередь, официальных властей. То есть, президента Зеленского и его команды. Но я считаю, что переговорный процесс, который ведет эта команда, является успешным, и в ближайшее время мы все будем получать информацию об этом обмене".

По его мнению, когда состоится обмен, тогда будет и соответствующая информация.

30 августа Медведчук после визита в московское СИЗО ”Лефортово” заявил, что новости об обмене пленными должны быть в ближайшее время, и хорошие.

Медведчук: Окончательного варианта по обмену заключенных между РФ и Украиной нет

"Действительно, этот вопрос серьезно продвинулся, и поэтому это все дает уверенность в том, что в ближайшее время этот обмен состоится, и в этот обмен будут включены те лица, в том числе по поводу которых мы продолжительное время поднимали вопрос их освобождения", - сказал он.

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Украина, РФ, Обмен, Виктор Медведчук.
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