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Рябошапка о будущих заместителях генпрокурора: Это не Константин Кулик

Рябошапка о будущих заместителях генпрокурора: Это не Константин Кулик
00:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Рябошапка заявляет, что среди его заместителей точно не будет Кулика.

Фамилии заместителей генпрокурор обещает обнародовать в ближайшее время. Но среди них точно не будет Константина Кулика.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава ГПУ Руслан Рябошапка.

По его словам, уже есть два претендента на должности заместителей, которым он доверяет.

"Уже говорили по крайней мере о двух людях, которым я доверяю и которых я хотел бы видеть рядом с собой. Это не Константин Кулик", - отметил он.

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Также генпрокурор отметил, что в числе его заместителей точно будет Виталий Каско. Фамилии остальных он пообещал обнародовать в ближайшее время.

Как сообщалось, Рябошапка был назначен генпрокурором 29 августа текущего года. Его кандидатуру на пост главы ГПУ внес в Раду президент Владимир Зеленский. Парламент поддержал предложение президента 312 голосами.

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ГПУ, Виталий Касько, Руслан Рябошапка, Константин Кулик.
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