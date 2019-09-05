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Геращенко: Минские соглашения вернули Украине 70% оккупированных территорий

Геращенко: Минские соглашения вернули Украине 70% оккупированных территорий
14:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По мнению Ирины Геращенко, Минские соглашения сыграли важную роль в освобождении Донбасса и возвращении украинцев.

Благодаря Минским соглашениям удалось освободить более 70% оккупированных территорий Донбасса и найти более 3 тыс. украинцев, пропавших без вести или захваченных в плен.

Об этом экс-уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, народный депутат Ирина Геращенко заявила во время круглого стола на тему: "Минский пат. 5 лет спасения Украины и потери Донбасса".

Она напомнила, что первая встреча в Минске состоялась 25 августа 2014 года.

"Это были соглашения очень тяжелые, подписанные в самые драматические моменты. Но ключевая цель Минских соглашений была достигнута - нам удалось остановить полномасштабное наступление на украинскую территорию, растерзание страны и убийства украинцев в массовых масштабах. Собственно, благодаря Минским соглашениям нашей армии и стране удалось получить такую важную паузу для того, чтобы нарастить мышцы армии и начинать освобождать территории шаг за шагом. Нам удалось освободить 70% захваченного Донбасса. К сожалению, большая часть до сих пор остается в оккупации, и здесь, конечно, нужно двигаться дальше политико-дипломатическим путем, но через усиление украинской армии", - подчеркнула она.

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На вопрос, кого иностранные партнеры считают ответственными за невыполнение Минских соглашений, Геращенко ответила: "Того, кто и является ответственным. Это Путин, это Кремль, это Российская Федерация, которая на сегодняшний день не выполнила ни одного пункта, начиная с безопасности, потому что и российские части, и войска, и наемники остаются на оккупированном Донбассе, потому что не освобождены заложники, потому что не закрыты границы ... Это все прекрасно понимают наши партнеры, и очевидно, что у мира есть желание решить вопрос войны на Донбассе только за счет Украины".

Геращенко сообщила, что на встречах в Минске Россия пытается вести себя как модератор и не признает себя участником.

По ее словам, Украине нужно давить на мир и требовать, чтобы он очень серьезно усиливал давление на РФ, чтобы та, в свою очередь, выполняла соглашения, ведь, например, ремонт моста в Станице Луганской - это еще не выполнение Минских соглашений, а лишь часть гуманитарного договора.

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"Мы всегда стояли на позиции, что есть агрессор, он должен выполнять свою часть обязательств. Очевидно, что война - это всегда тяжелая история, и здесь нужен диалог, нужен компромисс, но этот компромисс не может быть за счет территориальной целостности и суверенитета Украины. Сегодня такие риски есть. Поэтому хотелось бы пожелать новый команде соблюдать железное правило - ничего об Украине без Украины", - подчеркнула Геращенко.

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Ирина Геращенко, Донбасс, Минские соглашения, ОРДЛО.
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