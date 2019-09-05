Данилюк - о препятствовании США строительства газопровода "Северный поток-2"

Новости Украины:Украина ценит позицию США по остановке строительства "Северный поток-2".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявляет, что ценит позицию американских партнеров Украины по препятствованию строительства газопровода "Северный поток-2", сообщается на официальном сайте СНБО в четверг.

"Ценю позицию наших американских партнеров по остановке строительства "политического" газопровода... Без сомнения, это очередная ловушка из гибридного инструментария России, которая угрожает энергетической безопасности всей Европы", - сказал Данилюк на встрече с американскими сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи в Киеве.

Кроме угроз реализации проекта "Северный поток-2" стороны обсудили важные вопросы военно-политического сотрудничества Украины с США, вызовы безопасности в Центрально-Восточном регионе, усиление санкционного давления на РФ, возможности расширения комплексной поддержки Украины в сферах безопасности и обороны.

Как сообщалось, прибывшие с визитом в Украину сенаторы Джонсон и Мерфи обсудили в Киеве реформирование сектора безопасности и обороны с Данилюком, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.