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На встрече фракции "Слуга народа" с президентом обсуждались организационные вопросы

На встрече фракции "Слуга народа" с президентом обсуждались организационные вопросы
00:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Во время встречи фракции "Слуга народа" с Зеленским обсуждались внутренние партийные вопросы.

Во время встречи народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским обсуждались, в том числе, и внутренние вопросы.

Об этом журналистам сообщила представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук после встречи.

По ее словам, на встрече обсуждались вопросы, которые "касаются, скорее, внутренних наших организационных моментов, вопросы партии, ее развития, вопросы фракции".

При этом отметила, что ее интересовал вопрос, как депутатам коммуницировать с Кабинетом министров Украины, "как настроить эту коммуникацию, как помочь министрам, чтобы они не чувствовали давления от депутатского корпуса, а главное, чтобы депутаты чувствовали, что с ними советуются, с ними общаются, их слышат в КМУ".

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Также Верещук отметила, что у депутатов были вопросы к присутствующему на встрече генеральному прокурору Руслану Рябошапке. "Наши депутаты обращались и слышали о нормальных процессах, которые происходят при назначении тех или иных прокуроров, или при увольнении прокуроров", - сказала она.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Все по теме:

Владимир Зеленский, Ирина Верещук, Руслан Рябошапка, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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