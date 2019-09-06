Гончарук созывает Кабмин

Новости Украины:Кабинет министров Украины сегодня, 6 сентября, проведет заседание.

Кабинет министров Украины проведет заседание 6 сентября, и по его итогам состоится брифинг.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"6 сентября состоятся брифинг по итогам заседания правительства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что брифинг начнется в 16.00 в пресс-центре Кабмина. Повестка дня заседания пока не опубликована.

Как сообщалось 2 сентября Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что работа Кабмина в новом формате предусматривает проведение заседаний в закрытом режиме, а общение чиновников со СМИ о принятых решениях будет проходить в пресс-центре.