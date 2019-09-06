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Рябошапка назначил своего первого заместителя

Рябошапка назначил своего первого заместителя
15:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Первым заместителем Руслана Рябошапки станет экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько своим первым заместителем.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Руководствуясь статьей 9 Закона Украины «О прокуратуре», генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора», - говорится в сообщении.

Касько окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году. В том же году начал работу во Львовской транспортной прокуратуре.

С 1999 по 2002 годы работал в должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы - старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины. В 2005-2007 годах занимался юридической практикой.

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Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью. В 2014 году стал заместителем генпрокурора. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность. Государственный советник юстиции 3-го класса.

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Прокуратура, ГПУ, Виталий Касько, Руслан Рябошапка.
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