В Антикоррупционном комитете обсудили законопроект о подсудности дел ВАСК

Новости Украины:Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде принять за основу и в целом законопроект о подсудности дел ВАКС.

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики рекомендует парламенту поддержать за основу и в целом проект закона (№1025) о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) относительно начала работы суда.

Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подал этот законопроект в Верховную Раду 29 августа.

Согласно предложенным изменениям, подсудность ВАКС в качестве суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции и следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении были внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда; до дня начала работы ВАКС, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Все ходатайства и обвинительные акты по этим делам подаются следственным судьям ВАКС, апелляционные жалобы – в Апелляционную палату ВАКС. Если дела не рассмотрены в первой и апелляционной инстанциях до дня начала работы суда, такие производства передаются в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, ныне действующая редакция переходных положений закона о ВАКС приведет к тому, что в Антикоррупционный суд должны быть переданы уголовные производства, которые рассматриваются другими судами, что приведет к тому, последствием чего будет поступление тысяч уголовных производств, которые не касаются топ-коррупции, производств, у которых истекли сроки давности и которые расследовались органами досудебного расследования с нарушением правил подследственности.

По информации автором законодательной инициативы, таких уголовных производств будет почти 3600.

"Так, по состоянию на 5 сентября 2019 года (начало работы суда) только 5% дел, которые должен получить Суд, расследовали НАБУ и относятся к категории дел высокопоставленной коррупции", - сказано в пояснительной записке.