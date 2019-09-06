Скачать
Пятница, 06.09.2019
В ОП назвали имя нового главы Запорожской ОГА
В ОП назвали имя нового главы Запорожской ОГА
Рябошапка назначил своего первого заместителя
Рябошапка назначил своего первого заместителя
Атлас оценил перспективы Усика в хэвивейте
Атлас оценил перспективы Усика в хэвивейте
Поттероманам на радость: Джоан Роулинг намекнула на продолжение "Гарри Поттера"
Джоан Роулинг намекнула на продолжение "Гарри Поттера"

В Антикоррупционном комитете обсудили законопроект о подсудности дел ВАСК

В Антикоррупционном комитете обсудили законопроект о подсудности дел ВАСК
18:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде принять за основу и в целом законопроект о подсудности дел ВАКС.

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики рекомендует парламенту поддержать за основу и в целом проект закона (№1025) о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) относительно начала работы суда.

Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подал этот законопроект в Верховную Раду 29 августа.

Согласно предложенным изменениям, подсудность ВАКС в качестве суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции и следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении были внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда; до дня начала работы ВАКС, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Все ходатайства и обвинительные акты по этим делам подаются следственным судьям ВАКС, апелляционные жалобы – в Апелляционную палату ВАКС. Если дела не рассмотрены в первой и апелляционной инстанциях до дня начала работы суда, такие производства передаются в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке.

Профильный комитет Рады назвал дату рассмотрения законопроекта об импичменте

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, ныне действующая редакция переходных положений закона о ВАКС приведет к тому, что в Антикоррупционный суд должны быть переданы уголовные производства, которые рассматриваются другими судами, что приведет к тому, последствием чего будет поступление тысяч уголовных производств, которые не касаются топ-коррупции, производств, у которых истекли сроки давности и которые расследовались органами досудебного расследования с нарушением правил подследственности.

По информации автором законодательной инициативы, таких уголовных производств будет почти 3600.

"Так, по состоянию на 5 сентября 2019 года (начало работы суда) только 5% дел, которые должен получить Суд, расследовали НАБУ и относятся к категории дел высокопоставленной коррупции", - сказано в пояснительной записке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, ВАСК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)
02 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
03 Виноград: чем полезна всеми любимая осенняя ягода
04 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
05 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гетманцев внес в Раду законопроект о лизинге
Гетманцев внес в Раду законопроект о лизинге
Бабье лето &quot;накроет&quot; Украину: прогноз погоды на завтра, 7 сентября
Прогноз погоды на завтра, 7 сентября
Суд рассмотрел апелляцию Грымчака
Суд рассмотрел апелляцию Грымчака
Kharkiv Meet Docs: драма Наримана Алиева откроет международный кинофестиваль
Kharkiv Meet Docs: драма Наримана Алиева откроет международный кинофестиваль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь