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Зеленский готовится к началу процедуры обмена заключенными

Зеленский готовится к началу процедуры обмена заключенными
19:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Адвокат Рыбин утверждает, что Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян.

Не менее 12 граждан Российской Федерации, осужденных в Украине, помилованы, сказал адвокат Валентин Рыбин.

"Выданы указы о помиловании порядка 12 осуждённых россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена", - рассказал адвокат.

При этом он отметил, что один россиянин, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет.

"Это Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет заключения. Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет. Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать", - сказал Рыбин.

Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.

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По данным СМИ, Гаджиев воевал в батальоне "ЛНР" "Август" и попал в плен в танковом бою в январе 2015 года. Артемовский городской суд приговорил Гаджиева к 15 годам колонии строгого режима.

По состоянию на 18.55 пятницы указы о помиловании граждан РФ на сайте президента Украины отсутствуют.

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РФ, Политзаключенные, Владимир Зеленский, Обмен заключенными, Валентин Рыбин.
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