Скачать
Понедельник, 09.09.2019
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Приметы и обряды на 9 сентября - День Анфисы
Приметы и обряды на 9 сентября - День Анфисы

У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха

У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
10:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Освобождение свидетеля по МН17 Владимира Цемаха не станет причиной ухудшения отношений Киева с ЕС.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что передача России подозреваемого в деле МН17 боевика "ДНР" Владимира Цемаха не должна стать причиной пересмотра политических отношений Украины с западными партнерами.

"Что касается каких-то последствий политических ... Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решения о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемах станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами", - сказал Ермак в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

Ермак также подчеркнул, что является ли Цемах действительно важным свидетелем, докажет суд.

МИД Австралии обеспокоены выдачей Цемаха России

"Кроме того, насколько мне известно, и Россия, и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии и тому подобное. И это рабочий механизм", - подчеркнул он.

Напоминаем, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Луценко об обмене Цемаха: Выдать его Нидерландам мы не имеем права

Как сообщалось, 7 сентября на борту украинского Ан-148 освобожденных 35 украинцев сопровождали из Москвы Андрей Ермак и замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Родственники жертв MH17 разочарованы передачей Цемаха России

СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17. Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбитию "Боинга" и был свидетелем тех событий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, MH17, Андрей Ермак, Владимир Цемах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
02 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
03 Названы явные признаки алкоголизма
04 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
05 Денисова об идее РФ по освобождению заключенных: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха и др.
Чубаров подтвердил бойкот &quot;выборов&quot; жителями Крыма
Чубаров подтвердил бойкот "выборов" жителями Крыма
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Звезда &quot;Дизель Шоу&quot; во второй раз стал отцом (Фото)
Звезда "Дизель Шоу" во второй раз стал отцом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь