У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха

Новости Украины:Освобождение свидетеля по МН17 Владимира Цемаха не станет причиной ухудшения отношений Киева с ЕС.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что передача России подозреваемого в деле МН17 боевика "ДНР" Владимира Цемаха не должна стать причиной пересмотра политических отношений Украины с западными партнерами.

"Что касается каких-то последствий политических ... Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решения о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемах станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами", - сказал Ермак в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

Ермак также подчеркнул, что является ли Цемах действительно важным свидетелем, докажет суд.

"Кроме того, насколько мне известно, и Россия, и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии и тому подобное. И это рабочий механизм", - подчеркнул он.

Напоминаем, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Как сообщалось, 7 сентября на борту украинского Ан-148 освобожденных 35 украинцев сопровождали из Москвы Андрей Ермак и замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17. Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбитию "Боинга" и был свидетелем тех событий.