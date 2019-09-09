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Рябошапка: "интересные дела" скоро направятся в ВАКС

Рябошапка: "интересные дела" скоро направятся в ВАКС
11:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что прокуратура подготовила подозрения ряду высокопоставленных чиновников.

В ближайшее время в Высший антикоррупционный суд Украины будут переданы ряд коррупционных материалов в отношении высокопоставленных чиновников. Об этом рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка. сообщает РБК.

По словам Рябошапки, сейчас Генеральная прокуратура подготовила подозрения некоторым высоким чиновникам. Также готовится передача в ВАКС ряда "интересных материалов".

"Несколько подозрений высоким чиновникам уже готовы, вскоре ряд интересных материалов будут переданы в Высший антикоррупционный суд", - заявил новоназначенный генпрокурор.

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Ранее глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.,также заявил  о передаче в Высший антикоррупционный суд громких дел. И в качестве примера назвал дело министра экологии. Также Сытник сообщил что, в ВАКС передадут ряд других коррупционных дел.

Кроме того, ранее Специальная антикоррупционная прокуратура направила генпрокурору Руслану Рябошапке проект подозрения бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак. Корчак обвиняют в пользовании незадекларирован. 

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Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Артем Сытник, ВАКС.
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