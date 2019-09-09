В Молдову по ID-картам: Пристайко достиг прогресса в переговорах

Новости Украины:По итогам визита в Киев делегации МИД Молдовы был завершен первый этап переговоров относительно введения ID-карт.

Украина и Молдова обсудили вопрос возможности пересечения границы между странами по внутренним ID-картам.

Как передает корреспондент, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдова Нику Попеску.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что сегодня стороны завершили первый этап переговоров.

Он отметил, что сегодняшние переговоры были очень подробными, удалось обсудить общий контекст отношений между двумя странами, а также вопросы мира на востоке Украины и конфликта в Приднестровье.

"Для нас Украина - очень важный сосед и стратегический партнер ... Я заверил министра Пристайко, что во внешней политике Молдова будет придерживаться того же курса", - подчеркнул Попеску.

Кроме того, министры обсудили возможность перезапуска деятельности рабочих органов, включая межправительственную комиссию в связи с изменением правительств стран, а также вопросы товарооборота.

Значительная часть встречи, по словам Пристайко, была посвящена обсуждению европейской перспективы для обеих стран и взаимодействия в рамках объединений, которые интересны и для Украины, и для Молдовы.

Попеску, в свою очередь, заявил, что Украина и Молдова имеют общую цель - вступление в Евросоюз.

"Мы будем сотрудничать с Украиной для того, чтобы это историческое событие произошло как можно скорее", - подчеркнул министр.

По его словам, руководители внешнеполитических ведомств договорились о сотрудничестве в направлении борьбы с контрабандой на границе между Украиной и Молдовой, включая территорию Приднестровья.

"Мы также хотим создать больше пунктов пропуска через границу, чтобы наши граждане могли ее пересекать быстрее и легче. Мы также хотим, чтобы они путешествовали по внутренним ID-картам, не используя загранпаспорта", - сказал Попеску.

"(Обсуждались - ред.) и вопросы согласования свободного и бесплатного роуминга для граждан Украины и Молдовы с выходом на ту же идею в Европейском Союзе. Эти вопросы мы будем обсуждать с нашими коллегами-министрами и украинского, и молдавского правительств", - сообщил он.

Также министры согласовали сотрудничество между странами для улучшения экологической ситуации на Днестре и возможность открытия реки для судоходства.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Пристайко также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре.