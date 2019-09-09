Скачать
Понедельник, 09.09.2019
МИД: Зеленский готов к "нормандской встрече" в сентябре
МИД: Зеленский готов к "нормандской встрече" в сентябре
Импичмент по версии Зеленского уже готовы рассмотреть в Раде
Импичмент по версии Зеленского уже готовы рассмотреть в Раде
Реванш Гоцык, защита Гузева: чем нас порадует WWFC 15 в Киеве
Реванш Гоцык, защита Гузева: чем нас порадует WWFC 15 в Киеве
Луна может быть драгоценным металлом (Фото)
Луна может быть драгоценным металлом (Фото)

В Молдову по ID-картам: Пристайко достиг прогресса в переговорах

В Молдову по ID-картам: Пристайко достиг прогресса в переговорах
14:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: АП

Новости Украины:По итогам визита в Киев делегации МИД Молдовы был завершен первый этап переговоров относительно введения ID-карт.

Украина и Молдова обсудили вопрос возможности пересечения границы между странами по внутренним ID-картам.

Как передает корреспондент, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдова Нику Попеску.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что сегодня стороны завершили первый этап переговоров.

Он отметил, что сегодняшние переговоры были очень подробными, удалось обсудить общий контекст отношений между двумя странами, а также вопросы мира на востоке Украины и конфликта в Приднестровье.

ЕС инвестирует в строительство моста между Румынией и Украиной

"Для нас Украина - очень важный сосед и стратегический партнер ... Я заверил министра Пристайко, что во внешней политике Молдова будет придерживаться того же курса", - подчеркнул Попеску.

Пристайко рассказал, как Зеленский будет завершать войну на Донбассе
Пристайко рассказал, как Зеленский будет завершать войну на ДонбассеЧитать полностью

Кроме того, министры обсудили возможность перезапуска деятельности рабочих органов, включая межправительственную комиссию в связи с изменением правительств стран, а также вопросы товарооборота.

Значительная часть встречи, по словам Пристайко, была посвящена обсуждению европейской перспективы для обеих стран и взаимодействия в рамках объединений, которые интересны и для Украины, и для Молдовы.

Попеску, в свою очередь, заявил, что Украина и Молдова имеют общую цель - вступление в Евросоюз.

"Мы будем сотрудничать с Украиной для того, чтобы это историческое событие произошло как можно скорее", - подчеркнул министр.

По его словам, руководители внешнеполитических ведомств договорились о сотрудничестве в направлении борьбы с контрабандой на границе между Украиной и Молдовой, включая территорию Приднестровья.

"Мы также хотим создать больше пунктов пропуска через границу, чтобы наши граждане могли ее пересекать быстрее и легче. Мы также хотим, чтобы они путешествовали по внутренним ID-картам, не используя загранпаспорта", - сказал Попеску.

"(Обсуждались - ред.) и вопросы согласования свободного и бесплатного роуминга для граждан Украины и Молдовы с выходом на ту же идею в Европейском Союзе. Эти вопросы мы будем обсуждать с нашими коллегами-министрами и украинского, и молдавского правительств", - сообщил он.

Также министры согласовали сотрудничество между странами для улучшения экологической ситуации на Днестре и возможность открытия реки для судоходства.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Пристайко также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Молдова, МИД Украины, Вадим Пристайко, ID-карты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
02 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
03 "Одной рукой отправлю в нокаут": обидчик Кличко пригрозил Усику
04 Названы явные признаки алкоголизма
05 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха и др.
Зеленский с официальным визитом едет в США: дата, детали, цели
Зеленский едет в США: дата, детали, цели
Бабье лето продолжает радовать: &quot;горячий&quot; прогноз на 9-10 сентября
Бабье лето: "горячий" прогноз синоптиков на 9-10 сентября
Плюс-сайз модель Тесс Холлидей вышла на подиум в облегающем платье (Фото, Видео)
Плюс-сайз модель Тесс Холлидей вышла на подиум в облегающем платье (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь