Мандзий претендует на пост замминистра образования: кто она

Новости Украины:Директор департамента образования Львовской ОГА претендует на пост замминистра образования.

Директор департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации Любомира Мандзий претендует на должность заместителя министра образования и науки, о чем свидетельствует ее электронная декларация в Едином государственном реестре деклараций.

Мандзий родилась 10 мая 1973 года. В 1995 году окончила Львовский государственный университет им.И.Франко по специальности "География", а с 1998 по 2001 год проходила обучение в аспирантуре в том же университете.

С 2001 по 2007 год - ассистент кафедры политологии философского факультета Львовского национального университета им.Ивана Франко, а с 2007 по 2016 год - доцент кафедры политологии философского факультета.

В августе 2016 года назначена директором департамента образования и науки Львовской обладминистрации.

Как сообщалось, ранее Кабмин назначил на должность замминистра образования директора Аналитического центра CEDOS Егора Стадного и заместителя начальника - начальника отдела профессионально-технического и высшего образования Ровенской областной государственной администрации Петра Коржевского.