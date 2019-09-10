Рада приняла закон об импичменте президента за основу

Новости Украины:Верховна Рада сделала первый шаг к принятию закона об импичменте.

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект об импичменте.

Документ поддержали 337 народных депутатов.

Закон "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)" предусматривает, что ВР может устранить Президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или другого преступления.

Процедура импичмента инициируется большинством депутатов от конституционного состава. После принятия решения об обвинении Президента Рада должна обратиться в Конституционный и Верховный суды для получения выводов относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте, а также о том, что действия главы государства содержат признаки госизмены или другого преступления.

Предполагается, что решение об импичменте Президенту будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.