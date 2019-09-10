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Коваль стал новым главой Ровенской ОГА

Коваль стал новым главой Ровенской ОГА
13:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:Владимир Зеленский назначил нового главу Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Ровенской областной государственной администрации – директора дорожно-строительной компании полного цикла ООО "ВВВ Монтаж" Виталия Коваля.

"Я хочу, чтобы вы общались с людьми, с молодежью. Я говорю каждому новому главе областной администрации, что нужно слышать людей. Это не должность, это возможность сделать что-то для Украины, а в данном случае мы говорим о Ровенской области. А должность как дается, так и забирается. Сегодня мы вам ее даем, поздравляю", - сказал он во вторник на встрече со студентами Острожской академии, представляя нового главу Ровенской ОГА.

Виталий Коваль в 2004-2006 годах работал в кредитном департаменте "Укргазбанка", затем занялся частным бизнесом в сфере оптово-розничной торговли, был гендиректором/директором нескольких компаний, занимавшихся экспортом зерновых культур, агрохимии, нефтепродуктов, транспортными услугами, логистикой. С 2016 года являлся директором ООО "ВВВ Монтаж".

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Член Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы Украины, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Закончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности "Банковское дело", обучался во Львовской бизнес-школе Украинского Католического университета. Владеет английским и польским языком. Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

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Ровенская область, Владимир Зеленский, Ровенская ОГА, Виталий Коваль.
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