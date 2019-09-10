Труба: Сотрудник НАПК "сливал" ценную информацию

Новости Украины:Глава ГБР Роман Труба сообщил, что сотрудник НАПК уличен в незаконном копировании конфиденциальной информации из деклараций.

Сотрудник Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций конкретных чиновников и, вероятно, передавал ее третьим лицам.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Хочу рассказать историю, как сотрудник НАПК незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций конкретных людей и, вероятно, передавал ее третьим лицам. Используя служебный ключ доступа в Единый государственный реестр деклараций, он загружал на отдельный носитель сведения, которые защищены законом, - идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации. Делал он это все безосновательно и, что самое главное - незаконно", - отметил Труба.

По его словам, среди "в чью жизнь влез сотрудник НАПК" - 11 работников Киевского теруправления ГБР. "Прошлись" по всему руководству - начиная с директора, заканчивая начальниками следственных отделов", - добавил Труба.

Он уточнил, что в число лиц, декларации которых заинтересовали работника НАПК, входят руководство Генеральной прокуратуры, судьи, народный депутат Украины, депутат местного совета, работники Нацполиции.

"Благодаря оперативным действиям Нацполиции любознательный работник НАПК уже получил сообщение о подозрении", - сообщил директор ГБР.