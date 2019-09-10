Объединение "Равные возможности" возобновит работу в Раде

Новости Украины:В Раде снова будет действовать межфракционное объединение "Равные возможности".

В Верховной Раде создали межфракционное объединение "Равные возможности".

Об этом объявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время вечернего заседания парламента во вторник.

"Поступило заявление о создании межфракционного депутатского объединения под названием "Равные возможности", - сказал Стефанчук.

Согласно Регламенту он объявил о создании такого МФО с 3 сентября.

Сопредседателями стали народные депутаты от фракции "Слуга народа" Марина Бардина и Алексей Жмеренецкий, от "Европейской солидарности" - Мария Ионова, от фракции "Голос" - Инна Совсун и заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Целью межфракционного депутатского объединения "Равные возможности" является улучшение положения женщин в обществе, активизация общественного диалога и так далее", - заявил Стефанчук.

Как известно, МФО «Равные возможности" действовало в Верховной Раде VIII созыва.