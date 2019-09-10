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Рада поддержала законопроект с изменениями в сфере ядерной энергетики

Рада поддержала законопроект с изменениями в сфере ядерной энергетики
20:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Рада приняла за основу изменения в сфере использования ядерной энергии.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" (№ 1084).

За принятие соответствующего решения проголосовали 293 народных депутата.

В то же время было принято решение о сокращении вдвое сроков подготовки документа ко второму чтению, за что проголосовали 284 депутата.

Этот законопроект принят с целью гармонизации законодательства Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установление единых основных норм безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

"Главная задача законопроекта - повысить защиту украинцев от ионизирующего излучения при профессиональной деятельности и медицинских обследований. Мы предлагаем более жесткое регулирование добычи и переработки урана. Этим законопроектом мы вводим лицензирование добычи урановых руд. Ведь шахтеры в урановых шахтах могут получать облучение и дозу радиации на порядок больше, чем персонал атомных электростанций. Лицензирование позволит защитить этих людей, ведь требует от работодателей жестко контролировать дозу облучения, предоставить средства индивидуальной защиты и проводить регулярный медицинский осмотр", - отметила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Ярослава Пидласа, представляя законопроект.

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По ее словам, предлагается ввести радиационную защиту стажеров и студентов на том же уровне, что и персонала.

Также предлагается запретить импорт, производство и использование медицинского оборудования, которое несет слишком большие риски облучения, в частности речь идет о рентгеновских аппаратах, в которых невозможно четко определить и контролировать дозу облучения.

Также этим законопроектом учитываются требования по государственному регулированию вопросов, связанных с обращением с урановыми рудами.

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Принятый законопроект регулирует вопросы ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона и вопросы радиационной защиты при медицинском облучении.

В общем этим документом вносятся изменения в законы "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии", "О защите человека от влияния ионизирующего излучения" и "О добыче и переработке урановых руд".

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Верховная Рада, Законопроект, Ядерная энергетика.
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