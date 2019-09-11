Законопроект о незаконном обогащении в повестке дня на сегодняшнее заседание ВР

Новости Украины:На повестке дня у народных депутатов 12 законопроектов включая законопроект о незаконном обогащении.

Верховная Рада планирует рассмотреть сегодня законопроект о незаконном обогащении в первом чтении. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, опубликованной на его сайте.

Отмечается, что Рада рассмотрит законопроект под номером 1031.

Кроме того, депутаты должны рассмотреть еще 12 законопроектов, среди которых законопроект о внесении изменений в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине, относительно совершенствования правовой охраны географических названий.

Парламент планирует начать работу с обсуждения президентского законопроекта, а также двух альтернативных законопроектов о конфискации незаконных активов высокопоставленных должностных лиц, а также рассмотреть проект закона о приватизации государственного и коммунального имущества.