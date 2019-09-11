Миссия МВФ прибыла в Киев для новых переговоров

Новости Украины:Миссия МВФ приехала в Киев для переговоров о новом сотрудничестве с Украиной.

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибыла в Киев.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга после заседания Кабинета министров.

"Говорить о результатах еще рано. На следующей неделе мы выйдем с отдельной коммуникацией по миссии. Она сейчас только приехала. Мы начинаем переговоры", - сказал Гончарук.

В МВФ ранее настаивали, что начнут новую программу сотрудничества с Украиной когда появится новое правительство.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук собрал заседания Кабмина.