"Слуги народа" публично извинились за уличение в "кнопкодавстве" (Видео)

Народные депутаты Сергей Литвиненко и Елена Копанчук из фракции "Слуга народа" на утреннем пленарном заседании Верховной Рады в четверг извинились за то, что голосовали не персонально. "Я хочу извиниться за то, что вышло... и сказать, что готов передать мою месячную зарплату в благотворительный фонд", - сказал Литвиненко. В свою очередь Копанчук подчеркнула, что случившееся будет для нее "уроком на всю жизнь" и также заявила, что передаст свою зарплату за месяц в благотворительный фонд. Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко также извинился за действие своих коллег и напомнил, что во время избирательной компании команда "Слуги народа" обещала голосовать в Верховной Раде исключительно персонально.